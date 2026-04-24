ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが4月23日、自身のブログを更新。「息が出来る嬉しさを感じています」と題して、呼吸確保や痰の吸引を行う医療器具『カニューレ』の交換をしたことを報告しました。【写真を見る】【 ＡＬＳ闘病 】声優・津久井教生さん月に1度のカニューレの交換「息を吸える喜びは器具にかかってます