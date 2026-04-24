今年の春の土用は4月17日〜5月4日。土用とは特定の1日を示す歴日ではなく、四立（しりゅう＝立春・立夏・立秋・立冬）前の各季節の最後にあたる18日間のことをいい、2026年の立夏は5月5日ですので、春の土用は4月17日から5月4日までにあたります。【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？春の土用の特徴は・・・春から夏への季節の移り変わりには、暖かさが徐々に暑さへと変化していきます。日も長くなり、植物も