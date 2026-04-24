米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 3.830（+0.032） 米10年債4.323（+0.021） 米30年債4.914（+0.010） 期待インフレ率2.430（+0.036） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、午後になって原油相場が急上昇したことから、１０年債利回りも上昇に転じた。特段の材料は見当たらなかったが、イラン情勢を巡る不透明感が引き続き重しとなっていた模様。 ２－１０