最新のVR（仮想現実技術）で歩き学ぶ、ちょっと不思議な火星旅行を体験です。今週末から始まる次世代型のVR体験イベント「THE SUNSET OF MARS」。何を体験できるかというと…。VRゴーグルを装着し、いざ火星へ。宇宙船に乗り込んで出発すると、見えてきたのは人類未踏の赤い惑星・火星です。一面には火星の赤い土が広がっています。VR空間では景色を360度見渡すことができ、火星にいる自分の写真を思い出として残すことができます