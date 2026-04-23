３０人組シアターボーイズグループ「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ（クラウドテン）」が２３日、都内で行われたお披露目発表会に、総合プロデュサーを務める秋元康氏とともに出席した。グループ名の由来は「最高の幸せ」を意味する「Ｃｌｏｕｄｎｉｎｅ」。既存の枠組みや限界を追い越して、?Ｎｉｎｅ?を超えるくらいの幸せという意味から名付けられた。昨年８月から全国規模で行われたオーディションを経て、北海道から鹿児島まで