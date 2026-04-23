４月29日から、石川県七尾市で始まる「花嫁のれん展」を前に、関係者が23日、北陸放送を訪れ、イベントの見どころをPRしました。「花嫁のれん」は、嫁入りの時に嫁ぎ先の仏間に掛けられ、花嫁がくぐるのれんのことで、幕末の頃から能登や加賀などに伝わる婚礼の風習の1つです。20回目を迎える花嫁のれん展では、七尾市にある一本杉通りの民家や店舗およそ50軒におよそ100枚の花嫁のれんが展示されます。被災地に足を運ぶきっかけに