気象予報士でフリーアナウンサーの酒井千佳（40）が23日、インスタグラムを更新。中国・上海にある上海ディズニーランドでの体験をつづった。幼い子どもたちを連れて海外旅行を楽しむ様子をSNSにつづっている酒井は、今回の投稿では上海を訪れたことを報告。3日間とも雨に見舞われたというが「ただ日曜日に行ったディズニーは終日雨予報で前の週が連休激混みだった影響からかとっても空いていてほぼ待ち時間なし短時間滞在でもた