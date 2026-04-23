気象予報士でフリーアナウンサーの酒井千佳（40）が23日、インスタグラムを更新。中国・上海にある上海ディズニーランドでの体験をつづった。

幼い子どもたちを連れて海外旅行を楽しむ様子をSNSにつづっている酒井は、今回の投稿では上海を訪れたことを報告。3日間とも雨に見舞われたというが「ただ日曜日に行ったディズニーは終日雨予報で前の週が連休激混みだった影響からかとっても空いていてほぼ待ち時間なし 短時間滞在でもたくさん乗れて楽しめました。上海ディズニーにしかないズートピア楽しかった！」と満喫した模様を振り返った。

上海ディズニーランドをめぐっては、かねてネット上で列の割り込みや追い抜きなどを問題視する記事や書き込みが散見されたが、酒井は「ちなみに列抜かされるとかいう噂も聞いていたけど全くそんなことはなく、滞在中ネガティブな思いをすることは全くありませんでした！」とのこと。「ただディズニー含めて英語は通じない。うちは夫が中国語喋れるから問題ないけど それでもGoogleマップ使えないし SNSにもディズニー以外の情報は少ないし 他の国に比べて難易度は高めだなと思いました」とリポートし、「2泊じゃ足りなかったから また美味しいもの食べに行くー！」とつづった。

酒井は16年10月にブログで結婚を発表し、20年7月に第1子となる女児出産を報告。その後、シングルマザーとなり、23年4月の投稿では、22年に出会った男性との結婚および第2子妊娠を発表。23年7月に第2子となる女児を出産したことを報告した。