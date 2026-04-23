タフさを強調した専用デザインが魅力！自動車業界では電動化の進展が続く中、SUV市場も着実に進化を遂げています。特に人気モデルでは、性能だけでなく価格や使い勝手を含めた総合力が重視される傾向が強まっており、購入時の選択肢もより多様になっています。トヨタの主力SUVである新型「RAV4」もその流れの中にあり、2026年3月にPHEVモデルが発売されたことで、ラインナップが出そろいました。【画像】超カッコイイ！ これが