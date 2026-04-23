【栃木県】あしかがフラワーパーク「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」「大藤」ライトアップ（過去撮影の満開時）関東近郊で藤の名所といえば栃木県足利市にある「あしかがフラワーパーク」。樹齢160年を超える大藤棚や八重の大藤棚、1.8mほどの花房をもつ藤などが珍しく、藤の開花時期にあわせてイベントが行われるのも有名です。2026年は「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」が4月11日（土）から5月20日（水）まで開催されま