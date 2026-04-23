5試合連続HRは新人のメジャー最長タイ記録米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5試合連続となる10号2ランを放った。24試合目で大台に到達。新人ながら年間67発ペースという驚異的な量産ぶりで、メジャートップのヨルダン・アルバレス（アストロズ）に1本差としている。チェイス・フィールドが騒然となった。5-10と5点を追う7回無死一