パーオン率が低くアプローチやバンカーから打つ機会が多いのがアマチュアのゴルフ。セカンドでグリーンを外してしまっても寄せて1パットで決めればパーだがそれが一筋縄ではいかないときも多い。 そんなときにベタピンにつける〝パーを拾うワザ〞を女子プロたちが伝授する。 【アプローチのヒント】手首が返りにくくボールが飛びすぎない 転がすときは