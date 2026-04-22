ゴールデンウィークの成田空港の利用客は、国際線、国内線あわせて約200万人となる見通しです。国際線は韓国と台湾への利用が好調なことから、利用客はあわせて159万4000人と前年より約3万2000人多くなる見込みです。一方、国内線は前年より約1万5000人多い36万8800人を見込んでいます。