LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「沖縄タイムセール」を4月20日正午から30日正午まで開催している。宿泊では、対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇が7,826円から、沖縄ハーバービューホテルが9,330円から、ザロイヤルパークホテルアイコニック那覇が12,800円から、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートが13,735円から、ANAインターコンチネンタル万座ビ