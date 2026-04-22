22日夕方、石川県能登町の山間部で林野火災が発生し18時50分現在、消防が消火活動にあたっています。22日午後5時半ごろ、石川県能登町神和住で「林野火災です」と近くに住む男性から消防に通報がありました。火はおよそ８００平方メートルの山林を焼き、およそ２時間後に消し止められました。警察や消防によりますと、この火事によるけが人は確認されていないということです。現場は能登町役場から北西に約8キロにある山間部で、近