ブラッシングを終えたおーちゃん。じっとブラシを眺めながら一生懸命考え事をする表情が微笑ましく、視聴者を夢中にさせています。 動画は記事執筆時点で再生回数1,700回を突破。コメント欄には「好奇心が豊かで頭が良いのでしょうね」「何かの生き物に見えるのかな」といったコメントが寄せられました。 【動画：ネコが『自分の毛がついたブラシ』を見たら→表情が……たまらなく可愛らしい『リアクション』】 ブ