【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円 ゲオは、7月23日発売予定のNintendo Switch 2用ソフト「スプラトゥーン レイダース」の予約受付を4月22日に開始した。 本作は、インクで陣地を広げながら戦うシューティングゲーム「スプラトゥー