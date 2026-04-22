ローリン・ヒル、コモン、ジル・スコット、ネリー、DJプレミア、DJジャジー・ジェフ、エリカ・バドゥ、デ・ラ・ソウル、ボビー・ブラウン、ベイビーフェイスなど、そうそうたるアーティストたちが出演してきた音楽フェス『SOUL CAMP』。7年ぶりの開催となる『SOUL CAMP 2026』で、“ネオソウルの女王”ことエリカ・バドゥが、約10年ぶりに出演し、ヘッドライナーを務めることが決定した。7月4日に東京・SGCホール有明で開催され