今年3月にフジテレビを退社することを伝えていた勝野健アナウンサーが、22日に自身のインスタグラムを更新。京都への移住を明かすとともに、同局の退職日を報告した。【写真】スタイルの良さが目立つ！新鮮な私服姿を公開した勝野健アナ勝野アナはこれまで結婚を機に生活の拠点を京都へ移すこととし、同局を退社すると伝えていたが、この日の投稿では「引越して3週間ほど経ちました！」と書き出し、元気な近影を見せた。また「