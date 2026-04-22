ABEMAは、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、27日より、2000年代に放送された懐かしのアニメ4作品を新入荷するとともに、順次無料一挙放送する。【画像】なつかしい！2000年代を彩った人気アニメ4作品放送スケジュール本企画では、バトルやスポーツ、ラブコメから超能力アクションまで、2000年代を彩った人気アニメ4作品を厳選。あの頃の熱狂やときめきをもう一度味わえるラインアッ