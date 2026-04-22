カバヤ食品は4月21日、グミカテゴリーの主力ブランド「タフグミ」の2025年度･年間売上高が100億円を突破したと発表した。同社の製品ブランドでは初となる。2014年発売の「タフグミ」は、独自の高弾力食感とサワーパウダーの刺激などが特徴で、年齢や性別を問わず支持を得ている。2023年度以来、グミ市場の単品売上金額1位を獲得。2025年度も3年連続で1位を維持した(調査会社インテージ「グミ市場累計販売金額 単品ランキング(2023