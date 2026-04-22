【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風『Pre: Prema』（4月3日配信リリース）より、新曲「It’s Alright」のMVが4月23日12時（日本時間）にプレミア公開されることが決定した。 ■MVの監督は、藤井風の「I Need U Back」MVも手掛けたNina McNeely 『Pre: Prema』は、2025年9月にリリースされBillboard Japan総合アルバムチャート“HOT Albums”にて1位を獲得した全曲英語詞による3rdアルバム『P