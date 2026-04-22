バッサリと髪を切りたいけれど、ショートにする勇気が出ないなら、少し長さを残したくびれウルフもぜひ候補に入れてみて。首元できゅっと締まるシルエットは、小顔見えを期待できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感たっぷりのくびれウルフをご紹介します。 ダークブラウンのウルフボブ ベースカラーのダークブラウンにハイライトを重ねたオシャレなウルフボブ