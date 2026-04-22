「ショートは勇気でない、、」ならコレ！【40・50代】がこなれる♡「くびれウルフ」

バッサリと髪を切りたいけれど、ショートにする勇気が出ないなら、少し長さを残したくびれウルフもぜひ候補に入れてみて。首元できゅっと締まるシルエットは、小顔見えを期待できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感たっぷりのくびれウルフをご紹介します。

ダークブラウンのウルフボブ

ベースカラーのダークブラウンにハイライトを重ねたオシャレなウルフボブです。トップにはふんわりとした丸みを持たせ、ベースは首元でぐっとくびれさせてから毛先を外ハネにしています。メリハリの効いたシルエットが自然な立体感を生み出すため、髪のボリュームUP見せも期待できそうです。

ミルクティカラーのプチウルフ

柔らかなミルクティカラーで染め上げた女性らしいプチウルフ。トップの毛束をナチュラルに内側へ流し、ベースは肩のラインでグッとくびれさせてから外ハネに整えられています。ウェット感のあるスタイリング剤で艶をプラスすれば、より上品で大人らしい仕上がりも楽しめそうです。

シアーグレージュでつくる小顔ネオウルフ

カットで美しいシルエットに整えた、ナチュラルな雰囲気のネオウルフです。ベースの毛先を外ハネにしてラフな動きを出しつつ、シアーグレージュのカラーで全体をすっきりとまとめています。計算されたフォルムがほどよい抜け感をもたらすため、清潔な印象を大切にしたい人にフィットしそうです。

ひし形シルエットの柔らかなベージュウルフ

エッジを控えめにして女性らしく仕上げた、ベージュカラーのネオウルフです。トップをふんわりと内側へ入れ、ベースは首に沿うように下ろしてから外ハネにし、理想的なひし形シルエットを作っています。繊細な毛束感がカジュアルな中にも上品さを引き出し、大人らしく柔らかな雰囲気に仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里