この先4月23日(木)〜5月5日(火)は、全国的に気温が平年より高く、季節先取りの暖かさとなる見込みです。特にゴールデンウィーク前半は晴れて汗ばむ陽気となる日が多く、お出かけ日和でしょう。一方、後半は雨の降る日が多くなりそうです。晴れと雨が交互に4月23日(木)〜29日(水)は、全国的に晴れと雨が交互に訪れる一週間となりそうです。23日(木)〜24日(金)は前線の通過で西日本や東日本を中心に雨の所が多くなりますが、25日(土)