吉本新喜劇を代表する女優として、長年お茶の間に笑いを届けてきた浅香あき恵。【写真】愛猫の吉宗くん2026年芸能生活50周年、そして古希となる70歳を目前に控え、彼女が始動させたのが「あき恵ちゃんプロジェクト」だ。4月26日、その第2弾として吉本新喜劇元座長の内場勝則との2人芝居を上演する。新喜劇というホームを離れ、あえて自分に負荷をかけるその情熱の源泉はどこにあるのかを聞いた。【「新喜劇とは違うエンジンがかか