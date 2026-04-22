２１日は５鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが未勝利。気を取り直して挑む２２日は７鞍に騎乗する。中でも２Ｒのクレスコウェイは「能検に騎乗したけど、感触はよかったですよ。ただ、馬体は太かったので絞れていれば」と勝利を意識している。１ＲマインドユアリズムＣ２ＲクレスコウェイＡ４ＲクレスコハルカＣ５ＲパサデナドリームＡ９ＲワンダーグリーＢ１０Ｒミスターエヌ