◇パ・リーグロッテ7―4オリックス（2026年4月21日ZOZOマリン）食らいついた。4―4の6回2死一、二塁。ロッテの西川は追い込まれながらファウルで粘り、6球目のカットボールを右翼線へ運んだ。勝ち越しの2点打だ。「真っすぐで押し込まれていたので、来たボールに反応して打つという意識でした」昨季の新人王は打率・322、得点圏打率はリーグ2位タイの5割と開幕からコンスタントに結果を残している。この日、1番の藤原