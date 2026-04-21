社会学者の古市憲寿氏（41）が19日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。今月5日にスタートした同番組だが、古市氏は収録日にラジオ局に入ることができなかったハプニングを打ち明けた。オープニングで笑いをこらえきれなかった元放送作家の鈴木おさむ氏。「今日、TOKYOFM入れなかったんでしょ」と古市氏の悲劇をぶっちゃけた。古市氏も「そう。この番組名まだ認知され