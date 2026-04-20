なんともフシギな着ぐるみスペクタクル、世界中のアンダーグラウンド系映画祭を席巻した珍品映画『FEVER ビーバー！』（Hundreds of Beavers）が公開中。ちょっぴりサスペンス？な本編映像をご紹介する。本作は、人間の主人公と動物たち（着ぐるみ）がスラップスティックな笑いを繰り広げる、ほぼセリフなしのアドベンチャーコメディ。諸事情で何百匹ものビーバーの毛皮をとらなければならなくなった主人公は、山にあらゆるトリッ