元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんが2026年4月19日、Xで「経費」の在り方について問題提起した。「夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょ」三崎さんは「そもそもキャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき。そしたら水商売が異常に稼げるのも是正されるのでは？」と訴えた。「接待で仕事に繋がるとか言う人もいるけど、夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょ。会社の