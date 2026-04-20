可愛さと美味しさを同時に楽しめる限定スイーツが登場♡東京ばな奈から、チップ&デールとクラリスを主役にした新作コレクションが発売されます。夏のバカンスをテーマにしたデザインは、見ているだけで気分が上がる仕上がり。スイーツだけでなく、夏のお出かけにぴったりなグッズも充実しています。 可愛すぎる限定チョコサンド ©Disney 「チップ&デール/バニラチョコレ