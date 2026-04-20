東京ばな奈×チップ&デール登場♡バカンス気分の限定サンド＆グッズ

可愛さと美味しさを同時に楽しめる限定スイーツが登場♡東京ばな奈から、チップ&デールとクラリスを主役にした新作コレクションが発売されます。夏のバカンスをテーマにしたデザインは、見ているだけで気分が上がる仕上がり。スイーツだけでなく、夏のお出かけにぴったりなグッズも充実しています。

可愛すぎる限定チョコサンド

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「チップ&デール/バニラチョコレートサンド」は、バニラアイスのような香りのホワイトショコラを、チョコナッツ生地でサンドした一品。

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価格：8枚入1,188円（税込）

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価格：スペシャル缶（12枚入）2,180円（税込）

パッケージは、チップ&デールとクラリスが夏のバカンスを楽しむデザイン。缶は食べ終わった後も小物入れとして使えるのが嬉しいポイントです。

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合がございます。

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夏にぴったりの限定グッズ

オリジナルグッズも充実のラインアップ。

アクリルキーホルダー

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価格：850円（税込）

スペシャル缶アクリルキーホルダーセット

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価格：2,800円（税込）

クリアメッシュバッグ

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価格：2,090円（税込）

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クリアメッシュポーチ

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価格：1,375円（税込）

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フェイスタオル

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価格：1,350円（税込）

グッズコンプリートセット

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価格：5,500円（税込）

クリア素材やメッシュデザインで、夏のレジャーやお出かけにぴったり。バッグやポーチはデイリー使いにも活躍します。

販売情報をチェック

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先行販売：2026年4月29日(水祝)～

JR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

京王百貨店新宿店POPUP

通常販売：2026年5月7日(木)～

東京ばな奈s、羽田空港、東京スカイツリーなど

通販：2026年4月29日(水祝)10:00～受付開始

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。

東京ばな奈で夏気分を楽しんで♡

東京ばな奈とチップ&デールのコラボは、見た目の可愛さと美味しさを兼ね備えた特別なコレクション。スイーツもグッズも揃えたくなる魅力が詰まっています。

夏のお出かけやギフトにもぴったりなので、ぜひチェックしてみてください♪