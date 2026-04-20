社内でセクハラの事実が確認された場合、適切な対応がとられているだろうか？ ある職場で、女性従業員が「男性従業員から盗撮された」と申告したにもかかわらず、会社が適切な対応をとらなかった。この事件について、裁判所は「会社の対応が不適切であった」として慰謝料40万円の支払いを命じた。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 Aさん（女性）と、Aさんを盗撮