電車が好きな子どもと休日を過ごすなら、駅や車内そのものが立派なお出掛け先になります。一方、「改札から出ないのだから乗車券だけでよいのではないか」と迷う方もいるでしょう。 ホームで見るだけなのか、列車に乗るのか、同じ駅へ戻るのかで必要なきっぷが変わります。ルールを先に知っておけば、当日あわてず、親子で気持ちよく電車時間を楽しめるでしょう。 本記事では、改札から出ない前提で電車