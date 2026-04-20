仕事に寝坊したらめちゃくちゃ焦るものだ。投稿を寄せた福岡県の60代男性は若かりし頃、まさに大寝坊してしまった経験があるという。男性が結婚式場に勤めていた20代前半の頃の話だ。その週は日曜日に3件の式が入っており、自身も朝8時に出勤するため、いつも通り5時前後に起床する予定だった。「ペナルティで一週間ほど式場内の掃除を命じられました」しかし、その日はあまりに寝心地が良かったのか、ぐっすり眠ったままだった。