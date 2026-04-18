「年々太りやすくなってきた気がする」と感じていませんか？その原因、もしかしたら“朝の過ごし方”にあるかもしれません。大人世代の体は、１日のスタートである朝の習慣によって代謝や食欲のバランスが左右されやすくなります。何気なく続けている行動が、太りやすさにつながっていることも少なくありません。起きてすぐ何も口にしていない朝は時間がなく、コーヒーだけで済ませてしまう。そんな日が続いていないでしょうか？起