日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはウェールズ代表FWブレナン・ジョンソンの売却を計画しているようだ。現在24歳のジョンソンは今冬トッテナムより、3500万ポンド（当時約74億円）でパレスに加入した。プレミアでの経験も豊富なため、即戦力として活躍が期待されたが、ここまでは公式戦18試合でノーゴール。2アシストを記録しているものの、金額に見合う活躍を残せていない。そんななか、元マンチェスター・ユナイ