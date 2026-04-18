渡邊凌磨が敗戦後に思いを話した浦和レッズは4月18日にJ1百年構想リーグの第11節で鹿島アントラーズと対戦し、0-1で敗れた。アウェー側のサポーター席は空席も目立ち、悔しい試合後のリアクションも小さく、キャプテンのMF渡邊凌磨は「変わらず応援をしてくれて、僕らは結果を残せない。すごい心が痛い」と受け止めた。鹿島に乗り込んだ浦和は立ち上がりこそチャンスを作り、前半は双方にゴール前の場面がありながら互角に渡り