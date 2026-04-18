◇プロ野球 セ・リーグ DeNA7-2広島(18日、マツダスタジアム)広島は7回にDeNA打線の猛攻を浴び大量失点。2連敗となりました。先発のターノック投手は2回に犠牲フライで先制を許しますが、以降は無安打投球で試合を作ります。しかし7回、ノーアウト満塁のピンチを招くと、林琢真選手にタイムリーを浴び失点します。ここで広島はターノック投手に代え、齊藤汰直投手をマウンドに送りますが、牧秀悟選手、度会隆輝選手、京田陽太選手