「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、「名曲10連発！最強ものまね軍団とカラオケパフォーマンスバトル」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。【動画】実はこんなことしてました！リル＆キドフェノが高校生に“卒業”サプライズリル・キドフェノ＆ものまね軍団 カラオケパフォーマンスバトル芸能界最強ものまね軍団襲来！ LDH期待