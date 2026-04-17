普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「五六」はなんて読む？「五六」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、将棋のルールに関連したルーツを持つひらがな3文字の名字です。いったい、「五六」はなんと読むのでしょうか。正解を知り