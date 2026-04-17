「世界一を取りにいくのはもちろん、みんなでアメリカの表彰台を独占しましょう！」【写真】国内最高峰のダンス大会に登場したラウール、会場で見せた爆イケ姿そう力強く宣言したのは、Snow Manのラウール。4月中旬の週末、埼玉県内にある市民ホールで開催されていたストリートダンスの大会『ALL JAPAN HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2026』に出場し、世界大会への切符をかけた国内最高峰の舞台にダンサーの一員として立っていた