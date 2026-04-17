ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が現役引退を表明した１７日、テレビ出演が報告された。お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が自身のインスタグラムを更新し、「今夜７：００ＴＢＳ『それＳｎｏｗｍａｎにやらせてくださいＳＰ』！！ゴールデン３周年記念おめでとう大会！！２回目の発注入りまして、朝から夜までドタバタ動きまし