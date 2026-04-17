17日、新潟市中央区の飲食店で、支払う意思や能力なくお好み焼きなどを注文し提供を受けたとして自称・無職の男（68）が、無銭飲食の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、自称・新潟市に住む自称・無職の男（68）です。男は16日、新潟市中央区の飲食店に1人で来店し、飲食代金を支払う意思や能力もないのに、あるかのように装い、注文をして食事などの提供を受けた疑いがもたれています。男が注文した