18日（土）、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節が各地で行われ、セレッソ大阪は京都サンガF.C.をホームで迎え撃つ。C大阪の本拠地・長居球技場は4月1日から新たなネーミングライツ契約により名称がYANMAR HANASAKA STADIUM（ヤンマーハナサカスタジアム／略称ハナサカ）になったことで、記念すべきハナサカ初陣になる。「HANASAKA」という言葉は、“人の可能性を信じ、挑戦を後押しする”というヤンマーに創業