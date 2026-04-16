見ているだけで心がときめくような可愛らしいシールが【セリア】で販売されています。キラキラとした輝きと愛らしいデザインが詰まっていて、見つけたらすぐにカゴに入れたくなりそうな魅力があります。今回は、思わず集めたくなる、ぷっくりとしたシールをご紹介します。 キラキラ可愛い、夢のような世界観のアニマルたち 透明感のあるこちらのシールは、光に反射してキラキラ！ ウサギやクマ、ネコ