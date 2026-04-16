見つけたら即ゲット！【セリア】集めたくなる♡「カワイイシール」

見ているだけで心がときめくような可愛らしいシールが【セリア】で販売されています。キラキラとした輝きと愛らしいデザインが詰まっていて、見つけたらすぐにカゴに入れたくなりそうな魅力があります。今回は、思わず集めたくなる、ぷっくりとしたシールをご紹介します。

キラキラ可愛い、夢のような世界観のアニマルたち

透明感のあるこちらのシールは、光に反射してキラキラ！ ウサギやクマ、ネコといった動物たちが、キャンディやアイスクリームなどのスイーツと組み合わさったデザインは、まさにゆめかわな雰囲気です。手帳やノートに貼るだけで、身の回りのものを可愛らしくデコレーションできそうです。

触りたくなる立体感！

@nanaironotobira2さんが「ぷっくり感も可愛い」と紹介している通り、こちらのシールは立体的なつくりが特徴となっています。横から見るとカプセルのようにぷっくりと盛り上がっており、存在感も抜群です。ぷにぷにとした触感など、立体的なシールならではの可愛らしさを存分に楽しめそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里