◇パ・リーグ西武1―3オリックス（2026年4月15日京セラドーム）西武の先発・高橋光は7回3失点と粘投したが、守備の乱れもありオリックス戦は23年から自身9連敗。「本当に紙一重のところ。（投球は）良かったと思う」と振り返った。5回2死一塁で打球をカナリオが後逸した隙に一塁走者が一気に生還、6回1死二塁では飛球に反応した仲三が転倒して適時二塁打にされた。記録に残らないミスに、西口監督は「しっかり守ればゼロ