コンディション不良で8日の中日戦を最後に欠場が続いているDeNA・筒香が、早ければ16日のヤクルト戦から復帰する可能性が浮上した。チームは15日、愛媛・松山から帰京。筒香は遠征には同行せずに調整を続けていた。今季はここまで6試合に出場して打率・476、2本塁打、5打点の好成績を残している。相川監督は「毎日、練習はしている。報告や感覚を聞きながらというところ。（復帰の）メドもついている」と説明。17日からの広島